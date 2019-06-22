Бутиной сократили тюремный срокГазета.Ru 13:25

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграме.

Авто Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.

Политика Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20% Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.

Политика Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20 Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.

Здоровье «Это был ад»: жительница Сызрани рассказала, в каких условиях проходило лечение ее девочки Как рассказала сызранка, поначалу лечение ребенка не давало результатов; врачи подозревали, что в переполненной палате девочка могла подхватить новую инфекцию.

Кино Александр Петров ушел из «Гоголя» В прошлом году стала известно, что серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Экономика Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.

Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры В украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.

Общество В выходные в Рязани ожидается сильная жара В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.

Происшествия В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Наука Машинное обучение открывает тайны квантовой физики Исследование дало новое понимание того, как взаимодействуют электроны, и показало, как машинное обучение может быть использовано для дальнейших открытий в экспериментальной квантовой физике.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Общество Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.

Общество Отказ от пакетов и кофейных стаканчиков: как экохайп приходит в Томск Экологичная упаковка в виде холщовых мешочков и крафт-бумаги, походы в магазины с многоразовой авоськой или в кофейню со своим стаканчиком – новые тренды, которые с каждым годом становятся популярней.

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.