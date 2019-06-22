Политика
Бутиной сократили тюремный срокГазета.Ru 13:25
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграме.
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Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко: «Я помирилась с сестрой, но о ссоре стараюсь не вспоминать»
Обновлено в 23:00
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:26
Политика
Два грузинских кафе повысили цены для россиян на 20%
Посещение грузинского кафе "Езо" в центре Тбилиси и кафе-ресторана "Гарденс" в Батуми обойдётся россиянам на 20% дороже, чем другим посетителям.
Обновлено в 12:53
Политика
Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.
Обновлено в 23:19
Здоровье
«Это был ад»: жительница Сызрани рассказала, в каких условиях проходило лечение ее девочки
Как рассказала сызранка, поначалу лечение ребенка не давало результатов; врачи подозревали, что в переполненной палате девочка могла подхватить новую инфекцию.
Обновлено в 14:43
Кино
Александр Петров ушел из «Гоголя»
В прошлом году стала известно, что серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом.
Обновлено в 21:51
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Экономика
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено в 22:13
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн
Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Происшествия
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры
В украинском Кривом Роге мужчина бросил гранату РГД-5 в прохожего из-за возникшего между ними конфликта.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Обновлено в 12:03
Общество
В выходные в Рязани ожидается сильная жара
В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание
В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 22:24
Наука
Машинное обучение открывает тайны квантовой физики
Исследование дало новое понимание того, как взаимодействуют электроны, и показало, как машинное обучение может быть использовано для дальнейших открытий в экспериментальной квантовой физике.
Обновлено 20 июня в 10:13
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи
В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.
Обновлено в 13:40
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Елена Малышева назвала самую лучшую диету
Обновлено в 14:11
Общество
Отказ от пакетов и кофейных стаканчиков: как экохайп приходит в Томск
Экологичная упаковка в виде холщовых мешочков и крафт-бумаги, походы в магазины с многоразовой авоськой или в кофейню со своим стаканчиком – новые тренды, которые с каждым годом становятся популярней.
Обновлено в 22:25
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика
В «Росэлектронике» рассказали о перспективах сотрудничества с Белоруссией
Белоруссия предлагает РФ участвовать в конкурсах на поставку инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для установки на пограничных пунктах пропуска, сообщил РИА Новости советник генерального директора холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) – руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков.
Обновлено в 20:09