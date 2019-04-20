В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыРБК вчера в 22:43

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом говорится в направленных в суд материалах.

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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