Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыРБК вчера в 22:43
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом говорится в направленных в суд материалах.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры
Московский Комсомолецвчера в 21:54
Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Вести.Ruвчера в 22:12
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено 18 апреля в 16:15
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Экономика
Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
КС открыл производство по переименованию УПЦ МП
Конституционный суд (КС) открыл производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.
Обновлено в 12:22
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Интернет
Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году
Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Происшествия
СК обвинил гендиректора оператора Пулково в загрязнении реки
Гендиректору «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) Владимиру Якушеву предъявлены обвинения в нарушении правил охраны окружающей среды (ст.246 УК) из-за загрязнения реки Новой.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты против С-300
В Израиле разработали оружие против российских комплексов С-300, сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на журналиста издания Telepolis Флориана Ретцера.
Обновлено в 04:30
Спорт
Сборная России стартовала с победы на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте
Сборная России одержала победу над национальной командой Косова в матче чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар в норвежском Ставангере.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18