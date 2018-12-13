Политика
Следующие слушания по делу назначены на 12 февраля. Бутиной грозит до 5 лет тюрьмы либо штраф до $250 тысяч. Судья также не исключила возможности депортации россиянки.
Росбалт12:09
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Политика
Бутина признала вину по одному из пунктов
Обновлено в 11:50
Политика
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
"Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - написал глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 09:03
Политика
Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем
Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.
Обновлено в 11:41
Политика
Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь
Обновлено в 07:54
Политика
УПЦ получит автокефалию 6 января
Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Политика
Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России
Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Политика
МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:55
Политика
В Латвии российского историка объявили персоной нон-грата
Российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги и проинформирован о том, что он включен в черный список нежелательных на въезд в Латвию лиц, сообщил в своем профиле в Facebook бывший третий секретарь посольства России в Латвии Владимир Симиндей, который ранее был выдворен из страны.
Обновлено в 14:47
Политика
Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору
Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.
Обновлено в 12:52
Политика
Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области
Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".
Обновлено в 09:57
Политика
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству страны
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило вотум недоверия правительству, внесенный представителями левых партий на фоне кризиса в стране и массовых протестов движения "желтых жилетов".
Обновлено в 13:42
Политика
Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России
Преображенский суд Москвы постановил депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур) за нарушение режима пребывания в России и оштрафовать ее на пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:33
Политика
Сенат США принял резолюцию по прекращению помощи саудитам в Йемене
Сенат США одобрил резолюцию, призывающую к прекращению военного участия США в коалиции Саудовской Аравии и ее действиям в Йемене, следует из итогов голосования.
Обновлено в 15:39