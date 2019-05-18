Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы СШАГазета.Ru 08:45

Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала видеообращение, в котором попросила у неравнодушных помощи. Ролик опубликован в инстаграме пользователя @antiglobalist1.
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«Мы ждем каждый день»: отец Марии Бутиной рассказал о проблемах со связью в тюрьме США

РЕН ТВ09:10

Что Бутина рассказала в своем видеообращении

Газета.Ru08:56

Осужденная в США Мария Бутина впервые выступила с видеообращением

Ридусвчера в 04:31

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

РБК05:30

Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия

КП - Барнаулвчера в 23:55

Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов

Комсомольская правдавчера в 08:18

Родственники Марии Бутиной, которая была осуждена в США, поддерживают с ней связь при помощи знакомых

Эхо Москвы09:30
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Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Обновлено в 09:28
Футбол

УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Футбол

В «Локомотиве» рассказали о диалоге с Денисовым

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о диалоге с полузащитником Игорем Денисовым, передает Sport24.
Обновлено в 07:46
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Политика

Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу

На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Политика

Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам

Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Ребёнок в Свердловской области разбился, катая отца на квадроцикле

Ребёнок 12-ти лет разбился в Нижнесергинском районе Свердловской области во время поездки за рулём квадроцикла, катая своего отца.
Обновлено в 06:25
Игры

Kotaku: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 с сюжетной кампанией

Обновлено в 03:25
Музыка

«Евровидение – 2019»: что произошло с Зеной, участницей от Белоруссии, – кадры выступления в финале

Обновлено в 04:26
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Наука

В Коми более 11 000 человек страдают ожирением

За 2018 год, по данным Минздрава Коми, в регионе зарегистрировано 11 076 случаев заболевания ожирением, из них 1993 случая среди детей до 14 лет, 660 случаев среди подростков 15-17 лет и 8423 – среди взрослых старше 18 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Авто

Составлен топ-5 лучших бюджетных автомобилей российского рынка

Обновлено в 09:28
Футбол

«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы

Обновлено в 08:45
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти

Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Владимир Машков рассказал, что скучает по внучкам

Машков признается, что очень скучает по своей семье, ведь встречаются они редко.
Обновлено в 08:37
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Футбол

«Реал» завершил сезон поражением на «Сантьяго Бернабеу»

Обновлено в 08:43
Происшествия

ТЦ на севере Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Обновлено в 06:14
Происшествия

В Анапе тушат крупный пожар в кафе

Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Здоровье

Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве

Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
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