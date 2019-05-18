Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы СШАГазета.Ru 08:45
Задержанная в США россиянка Мария Бутина записала видеообращение, в котором попросила у неравнодушных помощи. Ролик опубликован в инстаграме пользователя @antiglobalist1.
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Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия
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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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За 2018 год, по данным Минздрава Коми, в регионе зарегистрировано 11 076 случаев заболевания ожирением, из них 1993 случая среди детей до 14 лет, 660 случаев среди подростков 15-17 лет и 8423 – среди взрослых старше 18 лет.
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Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
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Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
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«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
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Загитова может быть наказана за вождение без прав
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Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
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Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
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Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
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Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве
Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
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