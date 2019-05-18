Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмыРБК 05:30
Россиянка Мария Бутина, находящаяся под следствием в США по обвинению в работе иностранным агентом, записала видеообращение. Запись была опубликована в Instagram антиглобалиста Александра Ионова. Бутина сообщила, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы.
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Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия
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