Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмыРБК 05:30

Россиянка Мария Бутина, находящаяся под следствием в США по обвинению в работе иностранным агентом, записала видеообращение. Запись была опубликована в Instagram антиглобалиста Александра Ионова. Бутина сообщила, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

RT на русском12:22

«Мы ждем каждый день»: отец Марии Бутиной рассказал о проблемах со связью в тюрьме США

РЕН ТВ09:10

Осужденная в США Мария Бутина впервые выступила с видеообращением

Ридусвчера в 04:31

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

РБК05:30

Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия

КП - Барнаулвчера в 23:55

Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов

Комсомольская правдавчера в 08:18

Россиянка Мария Бутина, приговоренная к полутора годам тюрьмы в США, смогла записать свое первое видеобращение

Эхо Москвы11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Обновлено в 18:35
Общество

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Кино

Рихард Утц объяснил популярность сериала «Игра Престолов»

Рихард Утц – автор многих статей о сериале «Игра Престолов», объяснил публике, почему сериал получил такую популярность.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице

У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:48
Космос

Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия

Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.
Обновлено в 18:55
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить

Итоги международного песенного конкурса "Евровидения-2019" могут отменить из-за скандала вокруг победителя конкурса Дункана Лоуренса.
Обновлено в 18:39
Кино

«Джон Уик 3» собрал за первые выходные $57 млн и свергнул «Мстителей»

Обновлено в 16:02
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Алина Загитова будет оштрафована за вождение автомобиля

Обновлено в 04:59
Происшествия

В Бурунди девять человек погибли при обрушении шахты

По данным африканского отделения радио RFI, не менее 9 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче танталитовой руды на севере Бурунди.
Обновлено в 18:25
Общество

Al Jazeera отстранила от работы двух сотрудников за ролик о Холокосте

Катарский телеканал Al Jazeera отстранил от работы двух журналистов за создание видеоматериала, в котором евреи обвиняются в использовании Холокоста для изгнания палестинцев с их земель.
Обновлено в 16:39
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Экономика

Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни

Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено в 18:13
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Космос

Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса

Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового флагмана Galaxy S11 от Samsung

Стоит отметить, что кодовое название другого флагмана Galaxy Note 10, который выйдет осенью, — Da Vinci.
Обновлено в 07:31
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 17:14
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 16:36
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное