Бутина записала видеообращение из американской тюрьмыРБК 05:30

Россиянка Мария Бутина, находящаяся под следствием в США по обвинению в работе иностранным агентом, записала видеообращение. Запись была опубликована в Instagram антиглобалиста Александра Ионова. Бутина сообщила, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы.

Общество Сильный ветер валит деревья во Владивостоке Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Кино Рихард Утц объяснил популярность сериала «Игра Престолов» Рихард Утц – автор многих статей о сериале «Игра Престолов», объяснил публике, почему сериал получил такую популярность.

Шоу-бизнес «Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.

Космос Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.

Общество Замглавы Рособрнадзора рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году В 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.

Музыка Итоги «Евровидения» могут отменить Итоги международного песенного конкурса "Евровидения-2019" могут отменить из-за скандала вокруг победителя конкурса Дункана Лоуренса.

Политика Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».

Политика В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Происшествия В Бурунди девять человек погибли при обрушении шахты По данным африканского отделения радио RFI, не менее 9 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче танталитовой руды на севере Бурунди.

Общество Al Jazeera отстранила от работы двух сотрудников за ролик о Холокосте Катарский телеканал Al Jazeera отстранил от работы двух журналистов за создание видеоматериала, в котором евреи обвиняются в использовании Холокоста для изгнания палестинцев с их земель.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Шоу-бизнес Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.

Экономика Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Гаджеты Раскрыты характеристики нового флагмана Galaxy S11 от Samsung Стоит отметить, что кодовое название другого флагмана Galaxy Note 10, который выйдет осенью, — Da Vinci.

Политика Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.

Музыка AFP: умер певец Нильда Фернандез Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.