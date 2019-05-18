Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмыРБК 05:30
Россиянка Мария Бутина, находящаяся под следствием в США по обвинению в работе иностранным агентом, записала видеообращение. Запись была опубликована в Instagram антиглобалиста Александра Ионова. Бутина сообщила, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы.
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Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия
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Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами
Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр сделал заявление и предостерег Иран от развязывания войны в регионе.
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Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали
По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
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Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие
Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.
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Путин поприветствовал участников V форума выпускников МГИМО
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Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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