Бутина занялась преподаванием в американской тюрьмеЭкономика сегодня вчера в 21:20

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета. В рамках обществоведения она обучает других заключенных основам демократической системы США. Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

с чего всё началось

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, занялась преподаванием в американской тюрьме, на что получила разрешение администрации. Об этом газете "Известия" сообщил ее отец, Валерий Бутин.

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