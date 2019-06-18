Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме СШАГазета.Ru 20:51

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета. В рамках обществоведения она обучает других заключенных основам демократической системы США. Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

с чего всё началось

Как отмечается, россиянка преподает заключенным математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США. Ранее отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме.

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

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