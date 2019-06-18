Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме СШАГазета.Ru 20:51

Как отмечается, россиянка преподает заключенным математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США. Ранее отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме.
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Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета. В рамках обществоведения она обучает других заключенных основам демократической системы США. Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин.
Известия17:01

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Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Газета.Ru20:51

Администрация тюрьмы в США разрешила Бутиной вести уроки для заключенных

ТАСС18:47

Администрация тюрьмы в США оплатит Бутиной уроки для заключенных

Московский Комсомолец19:50

Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США

RT на русском19:54

Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины

РИА Новости18:45

Учитель поневоле: Бутина начала преподавать в тюрьме основы демократии США

РЕН ТВ17:35

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Известия17:01
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

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Кино

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США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
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Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

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Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа.
Обновлено в 18:32
Общество

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Обновлено в 22:08
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

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Обновлено в 22:08
Шоу-бизнес

Собчак возмутило ее фото с Богомоловым

Издание назвало Собчак и Богомолова одной из самых ярких пар прошедшего кинофестиваля.
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Общество

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В названных городах отмечен наиболее высокий спрос на свадебные платья.
Обновлено в 22:17
Здоровье

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Экономика

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Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

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Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено в 15:20
Экономика

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Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
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Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

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Происшествия

В МЧС опровергли сообщения о возгорании вертолета Ми-8 на Чукотке

Возгорания вертолета Ми-8 на Чукотке, о котором ранее сообщали СМИ, не было.
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Бари Алибасова выписали из больницы

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Общество

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В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
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Армия и оружие

Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

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Политика

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

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Культура

Большой фестиваль Италии пройдет в саду «Эрмитаж» в июле

13-14 июля в столичном саду «Эрмитаж» пройдет Большой фестиваль Италии, гостями которого станут артисты и музыканты с Апеннинского полуострова.
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