Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме СШАГазета.Ru вчера в 20:51
Как отмечается, россиянка преподает заключенным математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США. Ранее отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме.
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с чего всё началось
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета. В рамках обществоведения она обучает других заключенных основам демократической системы США. Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин.Известиявчера в 17:01
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Общество
Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2019 году
Проведенное сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob исследование показало, какие направления подготовки выбирают российские выпускники в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова уверена, что его отравили Шукшины
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Марку Hummer возродят для выпуска электрокаров
Напомним, гражданские модели под брендом Hummer не выпускаются с 2010 года, при этом права на марку по-прежнему принадлежат концерну General Motors.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Общество
Россиян начнут штрафовать за походы в лес
Меры связаны с тем, что жители российских регионов обычно не обращают внимания на режим ЧС в лесах и разводят костры с нарушением правил пожарной безопасности.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено 16 июня в 07:16
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Общество
Новицкий стал заместителем главы администрации Ростова
Александр Новицкий с 18 июня назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.
Обновлено в 01:06
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
В штате Джамму и Кашмир вновь напали на конвой индийских военных
Напомним, штат Джамму и Кашмир является индийской территорией, принадлежность которой оспаривает Пакистан.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло
Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Игры
Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать
На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Макрон не исключил встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже не исключил встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.
Обновлено вчера в 12:25
Путешествия
Составлен рейтинг самых дешевых авиабилетов на лето
С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе.
Обновлено в 01:30
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Тихоокеанский флот сформировал экипаж фрегата «Маршал Шапошников»
Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45