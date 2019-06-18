Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме СШАГазета.Ru вчера в 20:51
Как отмечается, россиянка преподает заключенным математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках обществоведения Бутина рассказывает заключенным об основах демократической системы США. Ранее отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме.
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с чего всё началось
Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета. В рамках обществоведения она обучает других заключенных основам демократической системы США. Об этом «Известиям» сообщил отец россиянки Валерий Бутин.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням
ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Юлия Чичерина сменила имидж
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 04:11
Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:50
Культура
Внук мецената Щукина получил российский паспорт
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
В Сочи завершился фестиваль «Кинотавр»
Самым ожидаемым событием стала церемония закрытия.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Интернет
Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов
По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Михаил Бабич занял должность замминистра экономического развития
Напомним, ранее Михаил Бабич занимал должность полномочного представителя Президента в ПФО.
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
В Алеппо заработал мебельный завод
Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.
Обновлено вчера в 22:04
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Госдума обсудит приостановление действия ДРСМД
Сегодня, 18 июня, Госдума на пленарном заседании обсудит законопроект «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Позитивное отношение к призывной службе достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года: за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.
Обновлено в 00:01
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что Макгрегор должен заслужить реванш
В октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в настоящее время не заинтересован в поединке с Конором Макгрегором, сообщает BT Sport.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии
"Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Обновлено вчера в 04:13