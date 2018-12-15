Политика
Бутина может дать показания по другому уголовному делу в США
Бутина может дать показания по другому уголовному делу в СШАBFM.ru03:20
Прокуратура США попросила Федеральный суд Вашингтона предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, ненадолго выложенные в открытый доступ.
BFM.ru03:20
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с чего всё началось
Как передает The Daily Beast со ссылкой на обнародованные 14 декабря документы, Федеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд ходатайство о тайном перемещении Марии Бутиной для неназванного уголовного дела.Собеседник01:47
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