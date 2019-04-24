Футбол
Бускетс: «Барселона» хочет оформить чемпионство на «Камп Ноу»Евро-футбол.ру 02:37
Если сегодня, 24 апреля, "Атлетико" проиграет "Валенсии", "сине-гранатовые" досрочно оформят чемпионство.
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Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Авто
Известный американский дрифтер доработал пикап Ford F-150
Фирма RTR Vehicles, принадлежащая американскому дрифтеру Вон Гиттину-младшему, представила комплект дооснащения F-150 RTR для пикапов Ford.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Наука
«Вертолёты России» разрабатывают скоростной синхрокоптер
Конструкторское бюро «Камов» (входит в состав холдинга «Вертолёты России») разработало эскизный проект синхрокоптера (или синхроптер) с двумя несущими и одним толкающим винтами.
Обновлено в 07:00
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Культура
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Настоящее имя рок-исполнителя - Эрве Форнери.
Обновлено в 07:18
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожники Pajero
Японская компания Mitsubishi планирует свернуть на внутреннем рынке продажи своего легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero, который впервые появился на свет еще в 1982 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на вещательную корпорацию NHK.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше
Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 числа.
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце Меган Маркл в очередной раз нарушит традицию.
Обновлено в 07:03
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Политика
Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года
Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Политика
Украина обвинила Россию в препятствовании прохождению судов
Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:46
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41