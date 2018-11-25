Армия и оружие

Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400
Вести.Ru
05:50

Издание Business Insider опубликовало статью, в которой объяснило значительный спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 их существенным превосходством над ЗРК других стран. Журналисты уверены, что С-400 по тактико-техническим характеристикам значительно лучше американских систем ПВО.
Вести.Ru05:50
с чего всё началось
Популярность российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире обусловлена их серьезным превосходством перед системами ПВО из США, пишет Business Insider
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Газета.Ru06:27

Подробнее о событии

Журнал Business Insider объяснил повышенный интерес к С-400

Известия06:55

Business Insider раскрыл секрет популярности С-400

Газета.Ru06:27

СМИ объяснили, почему во всём мире «из кожи вон лезут» ради российских С-400

Life.ru06:20

Business Insider: российские C-400 превосходят американские ПВО

Московский Комсомолец06:06

Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400

Вести.Ru05:50

Business Insider: Российские С-400 популярнее американских систем ПВО

РЕН ТВ05:46

Журналисты Business Insider назвали причину популярности С-400 за рубежом

РИА Новости05:06
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо

Террористическая атака в Алеппо произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Украина направила подкрепление кораблям в Азовском море

Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

В ЛНР отреагировали на заявление ВСУ о «взятии» населенного пункта

В самопровозглашенной ЛНР ответили на заявления ВСУ о взятии населенного пункта Рассадки в Донбассе.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери

Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию

Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

ДНР: ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Вооружённые силы Украины использовали БПЛА для обстрела территории ДНР в районе посёлка Пантелеймоновка, заявил глава пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Посольство РФ: Россия укрепила безопасность Великобритании

Посольство России в Великобритании прокомментировало недавнее заявление главы британского генштаба об угрозе со стороны России.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России

Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Российские военные продолжат учения с ВС Южной Осетии

Российская военная база в Южной Осетии в следующем году продолжит практику совместных учений с вооруженными силами республики, сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН

Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»

Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Две трети офицеров управления ЮВО показали высшие результаты физподготовки

Более 70% офицеров управления Южного военного округа (ЮВО) по результатам итоговой проверки сдали на высший уровень нормативы по физической подготовке.
Обновлено в 02:59
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С-400
Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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