Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейРИА Новости вчера в 21:55

с чего всё началось

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией. Так, в этом списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

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