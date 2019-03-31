Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейРИА Новости вчера в 21:55
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией. Так, в этом списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
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с чего всё началось
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.Известия01:10
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