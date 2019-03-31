Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейРИА Новости вчера в 21:55
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией. Так, в этом списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
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Космос
На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС
Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».
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Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса
Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
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1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
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Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
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Обновлено 29 марта в 16:26
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Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
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Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
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Месси в десятом сезоне подряд забивает минимум 40 голов за «Барселону»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил два гола в матче 29-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0). Это 40-й и 41-й голы аргентинца в текущем сезоне во всех турнирах.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено 29 марта в 09:05
Музыка
Группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде
Рок-группа The Rolling Stones отложила тур по США и Канаде. Об этом в субботу в Twitter сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Комиссия ВВО проводит проверку после смерти военнослужащего в Приморье
Командование Восточного военного округа (ВВО) с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, сообщили ТАСС в воскресенье в воскресенье в пресс-службе округа.
Обновлено вчера в 23:12
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«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ
Обновлено вчера в 07:43
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве ликвидирован
Обновлено вчера в 12:29
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Артистка спевшая «Спят усталые игрушки» скончалась в одиночестве
Обновлено вчера в 23:26
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Армия и оружие
Во Франции назвал причины успеха России в Сирии
Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры
Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
Обновлено вчера в 19:30
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Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
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Авто
Автопромышленность в России загружена на 40%
Более половины мощностей автозаводов в России простаивает, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 11:18
Музыка
СБУ признала творчество Наташи Королевой экстремистским
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22