Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейРИА Новости вчера в 21:55

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией. Так, в этом списке оказался американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
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Названы «самые мощные» образцы вооружения НАТО

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Американские эксперты назвали лучшее оружие НАТО для войны с Россией

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил два гола в матче 29-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0). Это 40-й и 41-й голы аргентинца в текущем сезоне во всех турнирах.
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Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
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Происшествия

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Общество

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Комиссия ВВО проводит проверку после смерти военнослужащего в Приморье

Командование Восточного военного округа (ВВО) с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, сообщили ТАСС в воскресенье в воскресенье в пресс-службе округа.
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Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

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Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

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Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

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Армия и оружие

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Россия одержала победу в Сирии благодаря своей всеобъемлющей, тщательно проработанной стратегии.
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Армия и оружие

Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры

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