Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейИзвестия 01:10

с чего всё началось

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

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