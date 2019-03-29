Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейИзвестия 01:10

с чего всё началось

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Культура СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.

Политика ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

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Происшествия В Пулково охранник погиб при пожаре на парковке В санкт-петербургском аэропорту Пулково при пожаре на парковке погиб охранник.

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Политика Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.

Футбол «Тоттенхэм» требует у «Реала» €150 млн за Эриксена По информации Mirror, президент английского клуба Дэниэл Леви назвал свою цену за игрока — 130 млн фунтов (150 млн евро).

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Гидрометеоцентр объявил «желтый» уровень опасности в Москве из-за сильного ветра с вечера воскресенья, 31 марта, и в понедельник, 1 апреля.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Авто На российском рынке сегмент D впервые обошел сегмент С По мнению экспертов, массовое появление на российском автомобильном рынке несколько лет назад бюджетных седанов и кроссоверов на фоне снижения уровня жизни россиян привело к тому, что сегмент С попросту потерял популярность.

Здоровье Правкомиссия поддержала идею единого регулирования для обычных и электронных сигарет Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами, и рекомендовала министерству обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство, следует из протокола заседания правкомиссии.

Армия и оружие Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160 Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Политика Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины Кандидат в президенты Украины, депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления, что нарушает закон, сообщил в воскресенье Комитет избирателей Украины.

Происшествия На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова» Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.