Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейИзвестия 01:10
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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с чего всё началось
Вопрос мощных вооружений для НАТО особенно актуален в ситуации, когда российская армия модернизируется, создавая гиперзвуковые крылатые ракеты и другие новые системы, считает Business Insider.News.ruвчера в 23:03
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Business Insider назвал оружие НАТО, способное противостоять вооружению России
Комсомольская правда01:08
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