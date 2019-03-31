Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейИзвестия 01:10

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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Эксперты американского издания Business Insider
 назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Известия01:10

Подробнее о событии

Business Insider назвал лучшее вооружение НАТО для противостояния России

РБК01:26

В США выбрали подходящее для войны с Россией оружие стран НАТО

Взгляд.ру00:15

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Известия01:10

В США выбрали оружие для войны с Россией

URA.Ru01:12

Business Insider рассказал о «самых мощных» образцах вооружения НАТО

RT на русскомвчера в 22:22

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

РИА Новостивчера в 21:55

Эксперты рассказали, может ли на самом деле ТОП-10 вооружений НАТО противостоять армии РФ

ПолитРоссия29 марта в 10:38
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Происшествия

Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.
Обновлено вчера в 21:44
Игры

Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре

Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе переведены в высшую боевую готовность

Обновлено вчера в 12:30
Экономика

Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года

Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС 1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий.
Обновлено в 00:15
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего

Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Свердловский город Камышлов остался без воды

Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.
Обновлено в 00:00
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено 29 марта в 06:15
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Футбол

Илья Геркус: «Если понадобится, я готов присоединиться к Дюкову»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку новому президенту российского футбольного союза (РФС).
Обновлено вчера в 16:58
Хоккей

Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Единоборства

UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты

Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры

Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Политика

На Украине началось голосование на выборах президента страны

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Единоборства

Гвоздик победил Дуду Нгумбу и защитил титул чемпиона мира WBC

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Альпах насильники оставили полуголую лыжницу замерзать в лесу

Полицейские закрыли дело после четырех месяцев поисков насильников.
Обновлено в 00:57
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Знаменитый певец Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

Обновлено вчера в 11:58
Наука

Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку

В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Политика

Познер рассказал о царящей в США растерянности

Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом

Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
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