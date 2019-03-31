Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейИзвестия 01:10
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
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Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.Известия01:10
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Эксперты рассказали, может ли на самом деле ТОП-10 вооружений НАТО противостоять армии РФ
ПолитРоссия29 марта в 10:38
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