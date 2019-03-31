Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с РоссиейИзвестия 01:10

с чего всё началось

Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Происшествия Пожар на кондитерской фабрике в Нальчике ликвидирован В пресс-службе Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что пожарные полностью ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров в складском помещении кондитерской фабрики в Нальчике.

Игры Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.

Экономика Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС 1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий.

Происшествия СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.

Авто Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.

Происшествия Свердловский город Камышлов остался без воды Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Хоккей Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».

Единоборства UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина своей съёмной квартиры Настасья Самбурская пожаловалась на хозяина съёмной квартиры, с которой съехала на днях.

Происшествия В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.

Политика На Украине началось голосование на выборах президента страны Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.

Происшествия В Приморье призывник покончил с собой Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.

Политика На Украине предложили наказать Россию правописанием Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Наука Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.

Политика Познер рассказал о царящей в США растерянности Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.

Политика МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.

Политика Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.