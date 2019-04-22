Гаджеты
Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в миреTatCenter 05:32
Business Insider опубликовало рейтинг 20 лучших смартфонов по мнению издания. Журналисты признали лучшим китайский гаджет OnePlus 6T. Авторы отмечают, что в нем нет функций конкурентов: беспроводной зарядки, заверенной влагозащиты или широкоугольной камеры.
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Армия и оружие
В США призвали готовиться к возможному конфликту с Китаем и Россией
В США специалисты центра CSBA обратились к Пентагону с призывом начать более активную подготовку к возможному конфликту США с Китаем и Россией.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского
Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах
Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 02:14
Кино
Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов
Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика
Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Суд разрешил врачу ФК «Зенит» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 05:21
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Яна Кошкина поздравила себя с днем рождения, опубликовав фото груди
Сегодня, 22 апреля, актриса Яна Кошкина отмечает День рождения.
Обновлено в 00:44
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 02:47
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался
Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.
Обновлено в 04:48
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Космос
Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин
Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»
По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара
Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к украинцам с речью, в которой признал свое поражение на выборах, пообещал до ухода подписать закон о языке.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Здоровье
В США подсчитали смертность от неправильных диет
Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила, что собирается неделю голодать
Обновлено в 05:37
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55