Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в миреTatCenter 05:32

Business Insider опубликовало рейтинг 20 лучших смартфонов по мнению издания. Журналисты признали лучшим китайский гаджет OnePlus 6T. Авторы отмечают, что в нем нет функций конкурентов: беспроводной зарядки, заверенной влагозащиты или широкоугольной камеры.

Армия и оружие В США призвали готовиться к возможному конфликту с Китаем и Россией В США специалисты центра CSBA обратились к Пентагону с призывом начать более активную подготовку к возможному конфликту США с Китаем и Россией.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика Жириновский: Украина через полгода захочет отставки Зеленского Зеленский — марионетка Коломойского и уже через полгода граждане Украины захотят его отставки, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Происшествия В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.

Происшествия Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.

Экономика Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.

Происшествия В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана «В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.

Кино Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.

Происшествия Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Хоккей Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.

Политика Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.

Общество Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.

Спорт Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Происшествия Расчленивший с 12-летней подругой парня каннибал скончался Питерский каннибал, убивший и расчленивший парня в поселке Новинка Кировского района, умер в начале февраля.

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.

Космос Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.

Происшествия Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко» По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

Футбол «Челси» попытается приобрести Коутиньо в случае ухода Азара Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро.

Политика Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к украинцам с речью, в которой признал свое поражение на выборах, пообещал до ухода подписать закон о языке.

Армия и оружие Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.

Здоровье В США подсчитали смертность от неправильных диет Одной из самых опасных исследователи назвали "натриевую диету", при которой основу рациона питания составляет красное мясо.