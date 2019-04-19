Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

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