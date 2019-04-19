Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Политика
В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 12:02
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео
Обновлено в 01:41
Авто
Составлен рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году
Эксперты Ward's Auto опубликовали ежегодный рейтинг самых лучших авто-интерьеров.
Обновлено в 08:47
Наука
В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо
Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 12:22
Политика
Российские телеканалы покажут в прямом эфире дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы планируют показать дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые пройдут 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено в 09:14
Политика
Правительство поддержало идею запретить «веселящий газ»
Правительство в целом поддержало законопроект, предлагающий ограничить оборот закиси азота («веселящего газа») на территории России.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Трамп провёл переговоры с Хафтаром
Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Авто
Известна дата выхода нового Land Rover Defender
Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Наука
В США начались испытания CRISPR для терапии и лечения рака
Навали очередные испытания CRISPR для лечения рака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:37
Футбол
Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 09:13
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Экономика
К реализации ФЦП Крыма привлекут частных инвесторов
Частные инвесторы могут помочь в развитии объектов инфраструктуры Крыма и Севастополя, которые входят в Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37