Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Американцы увидели искаженную картину экономики России

Взгляд.ру14:05

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:26

Экс-министр экономики: В России системный кризис

Национальная служба новостей13:00

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Известия10:55

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

РИА Новостивчера в 21:12

Запад назвал чертову дюжину проблем экономики России

Московский Комсомолец14:35

Business Insider (США): тринадцать невероятных фактов о российской экономике (Business Insider)

ИноСМИвчера в 05:55
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Политика

Великобритания продолжит защищать преследуемых по миру христиан

Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.
Обновлено в 20:10
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Политика

Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Происшествия

Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Обновлено в 09:14
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17

В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Культура

Захар Прилепин: Война в Донбассе перевернула мои представления о справедливости мира

Лауреат «Большой книги» и «Национального бестселлера» описал свой большой и мучительный опыт участия в военных действиях на Донбассе.
Обновлено в 18:02
Политика

Четыре патриарха призвали к защите храмов УПЦ от захватов

Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400

Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Технологии

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

Обновлено в 16:20
Общество

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Общество

Жена Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено в 03:17
Футбол

Анжи — Ахмат 0:1

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о своем будущем в преддверии домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

31-летняя Виктория Дайнеко показала, как выглядит без макияжа и фейстюна

Сегодня же певица решилась показать, как выглядит без макияжа и без какой-либо обработки фотографий.
Обновлено в 20:01
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме

Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Культура

Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен

Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Политика

Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
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