Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Политика
Великобритания продолжит защищать преследуемых по миру христиан
Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Политика
Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено в 09:14
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17
В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Культура
Захар Прилепин: Война в Донбассе перевернула мои представления о справедливости мира
Лауреат «Большой книги» и «Национального бестселлера» описал свой большой и мучительный опыт участия в военных действиях на Донбассе.
Обновлено в 18:02
Политика
Четыре патриарха призвали к защите храмов УПЦ от захватов
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400
Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Технологии
В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета
Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
Обновлено в 16:20
Общество
Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию
Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Общество
Жена Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено в 03:17
Футбол
Анжи — Ахмат 0:1
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о своем будущем в преддверии домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
31-летняя Виктория Дайнеко показала, как выглядит без макияжа и фейстюна
Сегодня же певица решилась показать, как выглядит без макияжа и без какой-либо обработки фотографий.
Обновлено в 20:01
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Обновлено в 10:59
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Тысячи пчел пережили пожар в Нотр-Даме
Тысячи пчел из ульев на крыше французского собора Нотр-Дам-де-Пари выжили при пожаре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Культура
Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен
Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Политика
Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции
Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28