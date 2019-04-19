Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Футбол
Магомед Адиев: «Отложил все переговоры о будущем до конца чемпионата»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о своем будущем в преддверии домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 12:28
Происшествия
Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы
Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено в 12:18
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40
Политика
Лукашенко объявил о намерении изменить Конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обновить основной закон страны, так как его преемник должен получить новую Конституцию.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Крылов: «Авангард» поддержит стремление Михеева поехать в НХЛ
"Авангард" поддержит одного из лучших бомбардиров команды Илью Михеева, если он захочет отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Обновлено в 20:19
Авто
Известна дата выхода нового Land Rover Defender
Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено в 09:24
Политика
Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено в 17:33
Транспорт
Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов
О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено в 07:45
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено в 19:35
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено в 09:24
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку
"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:20
Экономика
Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей
Самым богатым чиновником правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший более 500 млн руб. Меньше всех заработал глава Минкавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн руб. Подробнее о том, сколько заработали первые лица государства в 2018 году, читайте в публикации "Ъ".
Обновлено в 12:00
Гаджеты
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено в 11:00
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Авто
В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза
В 1 квартале 2019 года в России было продано 66 электрокаров – в 4,1 раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 10:16
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00