Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американцы увидели искаженную картину экономики России

Взгляд.ру14:05

Запад назвал чертову дюжину проблем экономики России

Московский Комсомолец14:35

Business Insider (США): тринадцать невероятных фактов о российской экономике (Business Insider)

ИноСМИвчера в 05:55

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Известия10:55

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

РИА Новостивчера в 21:12

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:26

Экс-министр экономики: В России системный кризис

Национальная служба новостей13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено в 15:28
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Футбол

Магомед Адиев: «Отложил все переговоры о будущем до конца чемпионата»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о своем будущем в преддверии домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 12:28
Происшествия

Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Политика

В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины

Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено в 12:18
Общество

108-летняя американка рассказала о ритуале с вином

Обновлено в 21:40
Политика

Лукашенко объявил о намерении изменить Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обновить основной закон страны, так как его преемник должен получить новую Конституцию.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Крылов: «Авангард» поддержит стремление Михеева поехать в НХЛ

"Авангард" поддержит одного из лучших бомбардиров команды Илью Михеева, если он захочет отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Обновлено в 20:19
Авто

Известна дата выхода нового Land Rover Defender

Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено в 09:24
Культура

Скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Обновлено в 21:52
Политика

Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов

Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено в 17:33
Транспорт

Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов

О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено в 07:45
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено в 19:35
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено в 09:24
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку

"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:20
Экономика

Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей

Самым богатым чиновником правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший более 500 млн руб. Меньше всех заработал глава Минкавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн руб. Подробнее о том, сколько заработали первые лица государства в 2018 году, читайте в публикации "Ъ".
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено в 11:00
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Авто

В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза

В 1 квартале 2019 года в России было продано 66 электрокаров – в 4,1 раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 10:16
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное