Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Шоу-бизнес Певица Адель рассталась с мужем Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.

Футбол Магомед Адиев: «Отложил все переговоры о будущем до конца чемпионата» Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о своем будущем в преддверии домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата».

Происшествия Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.

Хоккей Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.

Политика В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.

Политика Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.

Политика Лукашенко объявил о намерении изменить Конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обновить основной закон страны, так как его преемник должен получить новую Конституцию.

Хоккей Крылов: «Авангард» поддержит стремление Михеева поехать в НХЛ "Авангард" поддержит одного из лучших бомбардиров команды Илью Михеева, если он захочет отправиться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Авто Известна дата выхода нового Land Rover Defender Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.

Политика Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.

Транспорт Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Общество В астраханскую колонию ввели спецназ УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.

Авто УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер» Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».

Экономика Эльвира Набиуллина заработала в 2018 году 34,7 млн рублей Самым богатым чиновником правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев, задекларировавший более 500 млн руб. Меньше всех заработал глава Минкавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн руб. Подробнее о том, сколько заработали первые лица государства в 2018 году, читайте в публикации "Ъ".

Гаджеты Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.

Общество Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.

Здоровье В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Авто В 1 квартале продажи новых электрокаров в России выросли в 4 раза В 1 квартале 2019 года в России было продано 66 электрокаров – в 4,1 раза больше, чем годом ранее.

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.