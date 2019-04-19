Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Политика
Зеленский представил Украине свою команду
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Порошенко собрал на «майдане» несколько тысяч сторонников
На площади Независимости в Киеве на митинг в поддержку Петра Порошенко собрались несколько тысяч человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Интернет
Количество лайков в Instagram может стать невидимым
Обновлено в 07:43
Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Часть жителей села Чиндант из-за пожара эвакуировали в Забайкалье
Часть жителей села Чиндант из-за пожаров эвакуировали в Борзинском районе, сообщил ZAB.RU 19 апреля глава района Юрий Сайфулин.
Обновлено в 08:45
Политика
Мальта помешала России помочь Мадуро
Мальта закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, чтобы помешать России поддерживать правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Флагман Huawei P30 Pro оказался намного прочнее P20 Pro
Смартфон Huawei P30 Pro — один из самых обговариваемых флагманов начала 2019 года — попал в руки блогеру JerryRigEverything.
Обновлено в 09:47
Авто
Названы лидеры продаж в B-сегменте авторынка России
По информации " Автостат Инфо" в минувшем месяце проданы свыше более 25,5 тысяч новых машин сегмента B. Данный показатель на 7,2 процента меньше, чем в прошлом году.
Обновлено вчера в 06:52
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Космос
«Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты
Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Футбол
Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Сирия отправила первое судно с грузом в Крым
Обновлено в 03:51
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Происшествия
Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор»
Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 08:53
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Авто
Легендарной «Копейке» ВАЗ-2101 сегодня исполнилось 49 лет
19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый экземпляр модели «ВАЗ-2101», которая в народе была прозвана «копейкой».
Обновлено в 00:21
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Обновлено в 10:21