Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12
Другим "шокирующим" фактом издание называет российские резервные фонды в размере 460 миллиардов долларов при внешнем долге страны в 29 процентов от ВВП. По версии издания, этот фактор позволит России пережить глобальные финансовые потрясения, пусть даже экономический рост остается на низком уровне.
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Американские финансисты раскрыли «шокирующие» факты о российской экономике
Московский Комсомолец03:20
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