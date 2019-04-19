Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12

Другим "шокирующим" фактом издание называет российские резервные фонды в размере 460 миллиардов долларов при внешнем долге страны в 29 процентов от ВВП. По версии издания, этот фактор позволит России пережить глобальные финансовые потрясения, пусть даже экономический рост остается на низком уровне.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американские финансисты раскрыли «шокирующие» факты о российской экономике

Московский Комсомолец03:20

Business Insider перечислил «шокирующие» факты об экономике России

Телеканал 360°01:36

Американцев шокировали фактами об экономике РФ

Национальная служба новостей16 апреля в 23:20

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

РИА Новостивчера в 21:12

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:26

Business Insider (США): тринадцать невероятных фактов о российской экономике (Business Insider)

ИноСМИвчера в 05:55

Список «шокирующих» фактов об экономике России составили в США

News.ruвчера в 22:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Экономика

Налоговый режим для самозанятых будет расширен с 2020 года

Окончательное решение о распространении налогового режима для самозанятых на всю территорию России пока не принято, но расширить действие режима планируется с 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.
Обновлено в 04:52
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено 17 апреля в 07:15
Транспорт

Генпрокуратура проверит установку частных видеокамер на дорогах

Ранее «Известия» сообщали, что Военная автоинспекция (ВАИ) вскоре получит право фиксировать нарушения правил дорожного движения, причём и те, которые совершают гражданские.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Здоровье

В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе

Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Футбол

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Цоя в исполнении хора

Московское «Динамо» анонсировало матч 24-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук».
Обновлено в 04:45
Происшествия

Названа причина пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено в 03:33
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Происшествия

Суд отклонил иск родственников погибших при крушении Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны под Сочи.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Космос

«Криогенмаш» из Балашихи поставил оборудование на космодром «Восточный»

Обновлено вчера в 11:28
Общество

Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Авто

Toyota показала новый Toyota ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
Обновлено в 02:02
Общество

Скандальный депутат призвала перестать травить детей школьным питанием

Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина призвала прекратить травить детей питанием в школах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Общество

Единороссы предлагают делать площадки для мусорных контейнеров за счет федеральных средств

Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил оборудовать площадки, на которых размещаются контейнеры для сбора отходов, за счет федерального бюджета.
Обновлено в 04:42
Политика

Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в «Северный поток — 2»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о бесцеремонном вмешательстве в процесс формирования проекта "Северный поток — 2" со стороны США.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное