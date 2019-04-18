Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике РоссииРИА Новости вчера в 21:12

Другим "шокирующим" фактом издание называет российские резервные фонды в размере 460 миллиардов долларов при внешнем долге страны в 29 процентов от ВВП. По версии издания, этот фактор позволит России пережить глобальные финансовые потрясения, пусть даже экономический рост остается на низком уровне.
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Business Insider перечислил «шокирующие» факты об экономике России

Телеканал 360°01:36

Business Insider составил список «шокирующих» фактов об экономике России

ФАНвчера в 23:33

Американцев шокировали фактами об экономике РФ

Национальная служба новостей16 апреля в 23:20

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

РИА Новостивчера в 21:12

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:26

Business Insider (США): тринадцать невероятных фактов о российской экономике (Business Insider)

ИноСМИвчера в 05:55

Список «шокирующих» фактов об экономике России составили в США

News.ruвчера в 22:43
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Технологии

«Сбербанк» показал телеведущую «Елену» с ИИ

«Сбербанк» создал цифрового двойника телеведущей под именем «Елена» с искусственным интеллектом, способным имитировать манеру речи и эмоции настоящего человека.
Обновлено в 02:57
Политика

Пушилин назвал мешающую миру в Донбассе причину

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал причину, которая мешает установлению миру в Донбассе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг

Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено 16 апреля в 07:52
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Экономика

Nissan не собирается сокращать производство в этом году

Ранее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, Nissan может снизить выпуск автомобилей примерно на 15% - до минимальных за 9 лет 4,6 млн единиц.
Обновлено в 02:49
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Транспорт

В Таганроге ввели режим ЧС из-за обрушения коллектора

Обрушение напорно-самотечного коллектора диаметром 1000 мм произошло в Таганроге (Ростовская область), введен режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 02:22
Здоровье

В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме

Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Футбол

Салах и Юмтити вошли в список трансферных целей «Ювентуса» на лето

«Ювентус» составил список из шести трансферных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Кино

Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба

Обновлено вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
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