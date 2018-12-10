Футбол

Тедеско: «Шальке» проведет ротацию состава в матче с «Локомотивом»
Sport24.ru
09:24

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал, какое настроение у команды после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в Бундеслиге, а также поделился ожиданиями от завтрашнего матча.
Sport24.ru09:24

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