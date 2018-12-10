Футбол

Бургшталлер и Скржибский не помогут «Шальке» в матче с «Локомотивом»
РИА Новости
10:22

Шальке-04 — Локомотив
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Нападающие Гвидо Бургшталлер и Стивен Скржибский не помогут гельзенкирхенскому "Шальке" в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским "Локомотивом", заявил главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско.
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