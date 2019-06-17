Общество
Burger King накажут за рекламные слоганыРоссийская газета 02:49
В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
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Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Кино
Кинокомикс «Джокер» получит взрослый рейтинг
Предстоящий кинокомикс "Джокер", главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс получит возрастной рейтинг R. Об этом 17 июня фанатам на своей Instagram-странице сообщил режиссёр Тодд Филлипс. https: / / www.instagram.com / p / ByxyjxZJ0VV / Это означает, что в США киносеансы свободно смогут посетить зрители, которым уже исполнилось 17 лет.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Обновлено в 08:14
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Политика
«Газпром» отчитался о строительстве 58,7% «Северного потока-2»
«Газпром» построил 58,7% газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика
Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году
Украина предупредила Евросоюз о возможном газовом кризисе, связанном с отсутствием договора о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 08:47
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Авто
На тестах замечен прототип обновленного хэтчбека Hyundai i10
Прототип южнокорейского малыша Hyundai i10 следующего поколения был замечен на тестировании – «шпионские» фотографии были опубликованы зарубежными изданиями пару минут назад.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Наука
Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России
Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено в 09:48
Политика
Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено в 05:04
Политика
Миронов надеется на поддержку Путиным законодательных инициатив эсеров
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что надеется на его поддержку законодательных инициатив партии.
Обновлено в 07:42
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28