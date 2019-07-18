с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Армия и оружие ВВС Турции нанесли авиаудары по базам РПК в Ираке Курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление турецкой армии сообщил, что ВВС Турции нанесли удары по базам и складам с оружием, принадлежащим РПК.

Шоу-бизнес Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.

Футбол Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.

Культура Инна Чурикова госпитализирована в Москве Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».

Футбол Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.

Футбол Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.

Гаджеты Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android-смартфоны BankMyCell проанализировала еще данные других компаний, и в своем отчете отметила, что лояльность к смартфонам Apple сейчас находится на уровне 2011 года, когда показатель составлял 72%.

Происшествия В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов Сотрудники полиции обнаружили в Омске подпольный реабилитационный центр, где незаконно удерживались лица, страдающие от наркотической и алкогольной зависимости.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Происшествия В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в окрестностях Порту.

Футбол «Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн.

Экономика Путин поручил найти жилье малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Политика Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

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Происшествия Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца 60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.

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Политика В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

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Общество Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно.