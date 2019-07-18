Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войнеГазета.Ru 16:13

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".
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Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» в случае ядерной войны станут оружием возмездия, заявил
 военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».
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