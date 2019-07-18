с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Шоу-бизнес Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару "Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.

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Футбол Сергей Семак оценил сложность матча «Зенита» с «Сочи» Игра пройдет на стадионе «Фишт». Главный тренер петербургской команды Сергей Семак оценил сложность предстоящего матча.

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Происшествия Завершено следствие по делу Александра Шестуна Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Политика Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Транспорт Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

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Футбол «Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евро «Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу.

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