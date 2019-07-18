с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Музыка Игги Поп объявил о выходе нового альбома Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.

Технологии Выявлена причина тяжелых поражений печени у непьющих людей Исследователи из Темпльского университета, Института Гейзингера и Института трансляционной геномики (TGen) обнаружили, что ген AEBP1 играет ключевую роль в развитии, степени серьезности и лечении заболеваний печени.

Политика Путин назвал условие полного урегулирования в Донбассе Путин заверил, что подобная гуманитарная деятельность всегда будет поддерживаться всеми.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Происшествия На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер» На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Происшествия В японском Киото восемь человек пострадали из-за поджога студии аниме Как стало известно телеканалу NHK, в японском Киото как минимум восемь человек серьезно пострадали результате возгорания, которое произошло на студии по производству аниме.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо Правительство Украины ввело спецпошлины на российское топливо.

Авто Обновленный Hyundai Accent получил новый двигатель Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Общество Дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу Днем в Московском регионе ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м / с, ночью порывы могут достигать 17 м / с. Желтый уровень опасности сохранится в регионе из-за дождя.

Наука Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.

Политика Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.

Политика Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.

Происшествия Обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста Девушка в Португалии разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш, расположенного в окрестностях Порту.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Авто Стартовали продажи обновленного Datsun redi-GO за 250 тысяч рублей Цены на обновленный Datsun redi-GO в Индии стартуют с отметки 279 650 рупий (около 250 тысяч рублей).

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.