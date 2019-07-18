с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Общество Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Экономика Путин поручил дать жилье всем малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Политика «Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа «Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Политика Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Транспорт На Большой кольцевой линии метро произошел сбой В утренний час пик сегодня в московском метро произошел сбой на Большой кольцевой линии.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Музыка В Британии выбрали наиболее исполняемую песню XXI века В Британии выбрали композицию, получившую статус наиболее исполняемой в XXI веке.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников".

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Футбол «Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи» «Арсенал» сыграет в Лиге Европы с «Нефтчи» Первая игра состоится уже 25 июля.

Экономика Брат президента Молдавии Александр Додон стал акционером компании Игоря Чайки Брат президента Молдавии Игоря Додона Александр стал акционером принадлежащей бизнесмену Игорю Чайке компании "Архплей Девелопмент".

Авто Новую Lada Granta Sport заметили на тестах В Тольятти во время прохождения дорожных тестов заметили новую LADA Granta Sport. Уникальные снимки были опубликованы изданием «Авто.ру».