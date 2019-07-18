Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войнеГазета.Ru вчера в 16:13

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".
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Леонков на портале «Русское оружие
» напомнил о критике в адрес стратегической межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» из-за её дозвуковой скорости, а также заметного «радиоактивного выхлопа», что делает её уязвимой перед любым средством ПВО.
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«Буревестники» и «Посейдоны» назвали оружием возмездия в ядерной войне

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