с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Политика В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.

Политика В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».

Политика На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.

Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.

Шоу-бизнес Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле В стильном брючном костюме канареечного цвета, в золотистых туфлях Алла Пугачева все-таки посетила с Максимом Галкиным фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в эти дни в Юрмале.

Армия и оружие Новый вертолетный полк развернули в Калининградской области На самых западных рубежах России военную группировку усилили новым вертолетным полком.

Политика Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».

Футбол Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Общество Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Политика СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

Политика В агентстве ТАСС сменится главный редактор Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.

Политика Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Футбол «МЮ» и «Атлетико» сделали запрос по защитнику «Ювентуса» По информации издания Turkish Football, которое ссылается на окружение игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" подали запрос по поводу доступности трансфера игрока.

Путешествия Туристы Кубани получили штрафы за отказ платить курортный сбор Побывавшие на курортах Краснодарского края туристы, которые не пожелали оплатить курортный сбор, начали получать штрафы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Шоу-бизнес Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.

Экономика Прибыль «Северстали» по МСФО сократилась в первом полугодии на 11,3% Чистая прибыль "Северстали" по МСФО сократилась в первом полугодии на 11,3% в годовом выражении до $903 млн, сообщает компания.

Транспорт Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Происшествия Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».

Происшествия Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.