Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войнеГазета.Ru вчера в 16:13

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".
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Леонков на портале «Русское оружие
» напомнил о критике в адрес стратегической межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» из-за её дозвуковой скорости, а также заметного «радиоактивного выхлопа», что делает её уязвимой перед любым средством ПВО.
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Ведомство Шойгу обладает «оружием возмездия», способным «втоптать агрессора в каменный век»

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«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

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Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием возмездия

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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Lenta.ruвчера в 13:48
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
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Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

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Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

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Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
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«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
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Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено в 05:45
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

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Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан, отправились на отдых в Черногорию и в связи с этим стали более активно вести Instagram, публикуя порой весьма провокационные фото.
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Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
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После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
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Обновлено вчера в 10:37
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«Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан»

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Хосе Саломона Рондона в китайский клуб «Далянь Ифан».
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку

Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.
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Происшествия

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Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
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Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

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Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен

Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.
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Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

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