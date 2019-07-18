с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.

Политика Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.

Здоровье В Ленобласти спасают людей при помощи высокотехнологичных методов Коронарное стентирование позволяет спасти жизнь пациентов с инфарктом миокарда.

Политика В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат» Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.

Шоу-бизнес Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".

Здоровье Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Политика Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.

Шоу-бизнес Тарзан и Наташа Королева показали провокационное фото Наташа Королева вместе с супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан, отправились на отдых в Черногорию и в связи с этим стали более активно вести Instagram, публикуя порой весьма провокационные фото.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Происшествия После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Футбол «Вест Бромвич» объявил об уходе Рондона в «Далянь Ифан» «Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Хосе Саломона Рондона в китайский клуб «Далянь Ифан».

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Путин назвал единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе «На что хотел бы обратить внимание - это на то, что Вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик», - сказал глава государства, обращаясь к Медведчуку.

Происшествия На чиновницу Новороссийска завели дело о нападении на журналистку Как сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в отношении 45-летней сотрудницы Новороссийской администрации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК РФ.

Происшествия Названа причина задымления Boeing в Шереметьево Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).

Гаджеты Вражеский FaceApp: почему русский сервис вызвал панику на Западе Гордон Рамзи, Дрейк, Майли Сайрус, Джаред Лето и другие знаменитости примеряли «маску старцев», способствуя росту интереса к приложению, пока один из пользователей — разработчик Джошуа Ноцци — не призвал своих фолловеров в Twitter не доверять данные своих смартфонов FaceApp.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб в Черном море Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.

Авто Обновленный Hyundai Solaris получил новый двигатель Благодаря новым функциям и новой трансмиссии Smartstream, которая заменила предыдущую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, Accent 2020 имеет расход топлива в 7,1 литра на 100 км в городе, 5,7 л по шоссе и 6,5 л в смешанном цикле.

Армия и оружие Доковый этап ремонта подлодки «Новороссийск» завершен Доковый этап ремонта подлодки "Новороссийск" завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроении.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.