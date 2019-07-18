с чего всё началось

Военный эксперт Алексей Леонков назвал крылатую ракету глобальной дальности "Буревестник" российским "оружием возмездия" в ядерной войне. Об этом сообщает "Российская газета".

Экономика Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Происшествия После ЧП с самолетом в Шереметьево госпитализировали двух человек Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Политика Новая глава ЕК призвала сохранить санкции против России Новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить антироссийские санкции в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Политика Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400 США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.

Здоровье Победивший рак врач-онколог вернулся к операционному столу Как информирует «МИР 24», о собственном страшном диагнозе - рак желудка третьей степени медик узнал весной прошлого года.

Экономика Путин поручил найти жилье малоимущим Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Происшествия Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский» Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.

Происшествия В аэропорту японской Нагои отменили все рейсы из-за попадания молнии Все авиарейсы были отменены в аэропорту японского города Нагоя из-за обнаруженного повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщила телекомпания NHK.

Здоровье Врачи Люберец успешно прооперировали беременную с острым воспалением почки Врачи Люберецкой районной больницы №1 успешно прооперировали беременную женщину с острым пиелонефритом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Происшествия Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.

Здоровье Врачи перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи Британские врачи перечислили признаки, предупреждающие о развитии этого заболевания.

Происшествия В Магаданской области пропал директор местной горнодобывающей компании В Магаданской области пропал директор горнодобывающей компании "Лидер" Сергей Дутчак.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Общество Украинка, работающая в Польше, рассказала о неуважении поляков Украинка, которая работает официанткой и барменом в одном из польских отелей, расположенных на берегу Балтийского моря, рассказала об условиях труда.

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Происшествия Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Интернет Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США Российская компания Wireless Lab, которая разработала популярное приложение для мобильных устройств FaceApp, заявила, что не занимается передачей данных пользователей третьим лицам.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко заняли первое место в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает Sport24.