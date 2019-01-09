Экология
Как заявили в компании, Бурейская ГЭС работает в штатном режиме и продолжает выработку электроэнергии с использованием воды, накопленной в водохранилище за лето и осень 2018 года. В декабре река Бурея в Хабаровском крае почти полностью оказалась перекрыта оползнем выше ГЭС.
Коммерсантъвчера в 21:31
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Бурейская ГЭС после обвала грунта в р.Бурея будет расходовать воду из хранилища в режиме экономии
Интерфакс - Россиявчера в 05:58
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Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие
В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года
Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Санкции блокируют поставку композитов для самолета МС-21
Поставки композитных материалов для ряда компонентов российского самолета МС-21 прекращены из-за санкций США, наложенных на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и Ростех.
Обновлено в 01:21
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах» — Рогозин
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжит отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз», заявил в интервью РБК генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» досрочно вышел на свободу
Осуждённый на три года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобождён из мест лишения свободы.
Обновлено в 01:35
Экономика
Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ
Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.
Обновлено вчера в 02:16
Энергетика
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете
«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 17:16
Космос
Причины повреждения обшивки «Союза МС-09» назовут в ближайшие недели
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что итоги расследования в связи с появлением отверстия в обшивке корабля «Союз МС-09» будут готовы в ближайшие недели.
Обновлено в 00:16
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено вчера в 13:05
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Пожар на заводе в Оренбуржье потушен
Площадь пожара составляла 6,6 тыс. кв. м. На место происшествия выезжал глава Оренбургской области Юрий Берг.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено вчера в 12:20
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Стало известно о гибели британских солдат в Сирии
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В ЦАР не исключили размещения российской базы
В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Обновлено в 01:12
Политика
Рогозин заявил об информационной атаке на «Роскосмос»
Рогозин заявил об информационной атаке на "Роскосмос", объяснив ее среди прочего происками конкурентов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено вчера в 12:22
Космос
Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Минфин предупредил о массовой подмене бриллиантов на «синтетику»
Обновлено в 00:12