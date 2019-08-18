Политика

Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкойREGNUM 06:42

Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ. Об этом она рассказала РИА Новости.
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Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

Грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку и не получила никакой пользы от того, что десять лет назад заявила о выходе из СНГ.
РИА Новости03:02

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Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ

RT на русском05:07

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РБК05:03

Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ

Газета.Ru03:19

Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

РИА Новости03:02
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Нино Бурджанадзе
Грузинский политик
Грузинский государственный и политический деятель. Председатель парламента Грузии, исполняющая обязанности президента Грузии. В 2013 году участвовала в президентских выборах в Грузии, на которых заняла третье место, набрав чуть больше 10% голосов.
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