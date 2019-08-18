Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкойREGNUM 06:42
Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ. Об этом она рассказала РИА Новости.
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с чего всё началось
Грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку и не получила никакой пользы от того, что десять лет назад заявила о выходе из СНГ.РИА Новости03:02
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