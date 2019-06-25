Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и ГрузииLenta.ru вчера в 23:12

Как раз Иванишвили спасает то, что очень многие в Грузии не хотят возвращения Саакашвили. Сложилась такая ситуация, что люди не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили. Но проблема в том, что Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб.

с чего всё началось

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии. По ее мнению, Саакашвили попытается выжать максимум из этого протеста, поскольку русофобская политика является для него единственной возможностью вернуться во власть.

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Шоу-бизнес Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».

Интернет Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика МИД Украины назвал «недопустимой уступкой» решение ПАСЕ по России Киев считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в европейскую организацию, является "недопустимой уступкой".

Политика МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии» В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».

Армия и оружие «Калашников» показал беспилотник-камикадзе Генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".

Баскетбол Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.

Происшествия В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.

Экономика Развитие ГЛОНАСС заморозят из-за западных санкций Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Политика Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.

Происшествия После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.

Экономика Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Авто Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Происшествия Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.

Спорт Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Происшествия Таксиста из Петербурга обвинили в изнасиловании Утром 24 июня в полицию Приморского района обратилась 21-летняя приезжая из Средней Азии, передает АН «Оперативное прикрытие».

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Происшествия В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.