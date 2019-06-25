Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и ГрузииLenta.ru вчера в 23:12

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии. По ее мнению, Саакашвили попытается выжать максимум из этого протеста, поскольку русофобская политика является для него единственной возможностью вернуться во власть.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Протест намеренно повернули в антироссийское русло»

Как раз Иванишвили спасает то, что очень многие в Грузии не хотят возвращения Саакашвили. Сложилась такая ситуация, что люди не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили. Но проблема в том, что Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Экс-спикер парламента Грузии назвала стоящих за протестами в стране

РБК02:34

В Грузии назвали виновников антироссийской истерии

Газета.Ru00:50

Бурджанадзе рассказала, что мешает Грузии наладить отношения с Россией

ФАН00:19

В Тбилиси назвали причину ухудшения отношений РФ и Грузии

РЕН ТВ00:10

Бурджанадзе рассказала, что мешает России и Грузии наладить отношения

RT на русскомвчера в 21:28

Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой

ТАССвчера в 21:27

Бурджанадзе рассказала о стоящих за протестами в Грузии

Известиявчера в 19:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни

Напомним: 4 июня Бари Алибасов был госпитализирован, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 18:02
Интернет

Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС

Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Обновлено в 00:00
Политика

МИД Украины назвал «недопустимой уступкой» решение ПАСЕ по России

Киев считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в европейскую организацию, является "недопустимой уступкой".
Обновлено в 02:11
Политика

МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
Обновлено в 00:30
Происшествия

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
Армия и оружие

«Калашников» показал беспилотник-камикадзе

Генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что концерн представил ударный дрон-камикадзе "ZALA Ланцет".
Обновлено вчера в 15:50
Баскетбол

Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Происшествия

В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину

По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Экономика

Развитие ГЛОНАСС заморозят из-за западных санкций

Правительство России может отказаться от серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за западных санкций, предусматривающих ограничение на поставку российским госкомпаниям комплектующих, и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.
Обновлено в 02:16
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

В Петербурге не нашли ни одного пригодного для купания водоёма

Обновлено в 02:47
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Политика

Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации

Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.
Обновлено в 02:28
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Авто

Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego

В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:39
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина

В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.
Обновлено в 02:18
Спорт

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Таксиста из Петербурга обвинили в изнасиловании

Утром 24 июня в полицию Приморского района обратилась 21-летняя приезжая из Средней Азии, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:17
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Культура

Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина

Как сообщает со ссылкой на официальный пресс-релиз издание Deadline, ее возглавит Энн Сарнофф, ранее руководившая компанией BBC Studios Americas.
Обновлено вчера в 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное