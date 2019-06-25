Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и ГрузииLenta.ru вчера в 23:12

Как раз Иванишвили спасает то, что очень многие в Грузии не хотят возвращения Саакашвили. Сложилась такая ситуация, что люди не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили. Но проблема в том, что Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб.

с чего всё началось

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии. По ее мнению, Саакашвили попытается выжать максимум из этого протеста, поскольку русофобская политика является для него единственной возможностью вернуться во власть.

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