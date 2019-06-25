Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и ГрузииLenta.ru вчера в 23:12
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии. По ее мнению, Саакашвили попытается выжать максимум из этого протеста, поскольку русофобская политика является для него единственной возможностью вернуться во власть.
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с чего всё началось
Как раз Иванишвили спасает то, что очень многие в Грузии не хотят возвращения Саакашвили. Сложилась такая ситуация, что люди не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили. Но проблема в том, что Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Экономика
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Хоккей
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Общество
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Гордума Екатеринбурга по инициативе депутата Александра Колесникова утвердила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры по снижению роста тарифов на коммунальные услуги.
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Экологичное тепло: как профессор Майсоценко создал термодинамический цикл, совершивший революцию в энергетике
М-цикл, или термодинамический цикл Майсоценко (Maisotsenko Cycle, M-Cycle — «Хайтек») — это способ использования энергетического потенциала направленного движения воздуха, возникающего в результате природного процесса испарения воды.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Футбол
Неймар согласовал контракт с «Барселоной»
Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 04:27
Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Авто
Porsche отзывает почти 100 тысяч автомобилей в США
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Происшествия
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Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
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Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
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Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика
В МТС разработали сервис для снижения налогов на недвижимость
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Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»
Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
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Глава британского правительства Тереза Мэй одобрительно высказалась по поводу инициативы о возвращении России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – хотя бы потому, что в таком случае, по ее словам, появится возможность привлечь Москву к ответственности за «нарушение прав человека».
Обновлено в 00:44
Футбол
Гол полузащитника «Урала» Бикфалви покорил английских болельщиков
Гол румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в ворота московского «Динамо» неожиданно стал очень популярен в Великобритании.
Обновлено вчера в 01:13
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Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова сняла провокационное видео на песню "Я же мать", в котором показала, что женщины, обремененные детьми, даже после родов не теряют свою сексуальность и не только умеют, но и имеют право жить для себя.
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Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
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Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
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В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04