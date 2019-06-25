Политика
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в ГрузииФАН вчера в 19:39
В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
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с чего всё началось
Как раз Иванишвили спасает то, что очень многие в Грузии не хотят возвращения Саакашвили. Сложилась такая ситуация, что люди не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили. Но проблема в том, что Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб.Известиявчера в 17:01
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Общество
Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре
Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко осудил решение ПАСЕ по России
Мощным вызовом Киеву назвал решение ПАСЕ по возврату российской делегации экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:03
Политика
Новым спикером парламента Грузии стал лидер правящей партии Талаквадзе
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе утверждён на пост нового спикера парламента Грузии, передаёт «Рустави 2».
Обновлено в 06:51
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов
Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
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Происшествия
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Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
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Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Политика
Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме
Между РФ и Мальдивами действует соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.
Обновлено в 05:34
Политика
Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян
Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.
Обновлено в 07:46
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 02:58
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Финансы
Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей
Министерство финансов РФ 26 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Политика
В Белгороде почтили память воинов-освободителей
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
«ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес может стать частью сделки по переходу в парижский клуб из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает Paris United.
Обновлено в 03:01
Интернет
Тысячи опасных приложений обнаружены в магазине Google Play Store
В течение двух лет исследователи из Сиднейского университета совместно с коллегами из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) изучали приложения, размещаемые в магазине Google Play Store.
Обновлено в 07:56
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Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Тренер молодежной сборной Италии Ди Бьяджо ушел в отставку
Главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо покидает свой пост.
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Политика
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Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
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Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
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Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
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Пьяный форвард «Севильи» устроил смертельное ДТП
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