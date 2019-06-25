Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в ГрузииФАН вчера в 19:39

Как раз Иванишвили спасает то, что очень многие в Грузии не хотят возвращения Саакашвили. Сложилась такая ситуация, что люди не хотят ни Иванишвили, ни Саакашвили. Но проблема в том, что Саакашвили играет не только в свою игру, он также действует в интересах американских спецслужб.

с чего всё началось

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

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