Политика

Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкойРИА Новости 03:02

По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии. "Это был лишь политический шаг, который показал, что вот мы вышли из сферы, где Россия является доминантом", — добавила бывший спикер.
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Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.
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Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

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Грузинский политик
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