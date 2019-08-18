Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.

с чего всё началось

По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии. "Это был лишь политический шаг, который показал, что вот мы вышли из сферы, где Россия является доминантом", — добавила бывший спикер.

Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

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