Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.

с чего всё началось

Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение», бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе назвала ошибкой выход Тбилиси из СНГ. Об этом она рассказала РИА Новости.

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