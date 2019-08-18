Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГRT на русском 05:07
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
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Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.РИА Новости03:02
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