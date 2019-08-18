Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГRT на русском 05:07
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
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Грузия своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет… Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли из сферы, где Россия является доминантом.
— Нино Бурджанадзе, грузинский политикРамблер 03:45
с чего всё началось
Грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку и не получила никакой пользы от того, что десять лет назад заявила о выходе из СНГ.РИА Новости03:02
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