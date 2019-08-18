Грузинский оппозиционер, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку и не получила никакой пользы от того, что десять лет назад заявила о выходе из СНГ.

с чего всё началось

Грузия своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет… Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли из сферы, где Россия является доминантом.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

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