Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГКоммерсантъ 07:19
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой. Она подчеркнула, что не видит «никакой пользы от выхода страны из СНГ».
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.РИА Новости03:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
Обновлено в 06:52
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская показали сына
В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.
Обновлено в 08:17
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено 16 августа в 08:58
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Теннис
Кузнецова проиграла Киз в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Норвегия предостерегает США от провоцирования России
Представитель военного ведомства сообщил, что РФ приступила к самым крупным за последние несколько десятков лет военным учениям, объединив силы Черноморского, Северного и Балтийского флотов.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Бензовоз взорвался после ДТП в Уганде
Обновлено в 14:58
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Футбол
«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса
«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании
Футболисты "Севильи" добились победы над "Эспаньолом" в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:09
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:58
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 19 по 25 августа
Близнецы Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали.
Обновлено в 00:05
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Авто
Автоэксперт назвал пять самых привлекательных бюджетных паркетников
Автоэксперт Дмитрий Попов помог журналистам составить рейтинг из пяти наиболее привлекательных внешне бюджетных кроссоверов.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неудачный отпуск
Обновлено в 04:33
Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro на живых фото в руках пользователя
Redmi Note 8 Pro впервые засветился на живых фото несколько дней тому назад, когда изображения со сборочного конвейера опубликовал глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:50