Грузинский оппозиционер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что страна допустила ошибку, когда десять лет назад вышла из СНГ.

с чего всё началось

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой. Она подчеркнула, что не видит «никакой пользы от выхода страны из СНГ».

Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

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