Футбол
Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»Матч ТВ вчера в 16:57
Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо пригласил своего бывшего одноклубника Даниэле Де Росси присоединиться к нему в аргентинском клубе. Ранее стало известно, что 35-летний итальянский полузащитник покинет «Рому» в летнее трансферное окно.
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Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
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Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".
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Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ
Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей.
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Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
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Хавбек «Урала» Димитров выбыл до конца сезона из-за травмы
Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал, что полузащитник команды Николай Димитров пропустит остаток сезона из-за повреждения.
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Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит
Обновлено вчера в 13:47
Политика
В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города
Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Авто
Объявлены победители конкурса «Автомобиль 2019 года в России»
Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
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Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
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Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
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Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
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Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
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Обновлено вчера в 08:33
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В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать
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Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
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В Саратове пьяный полицейский насмерть сбил подростка
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НБА назвала тройку претендентов на звание MVP сезона
Стала известна тройка претендентов на звание MVP сезона-2018/19.
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В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 09:29
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Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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