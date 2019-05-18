Футбол

Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»Матч ТВ вчера в 16:57

Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо пригласил своего бывшего одноклубника Даниэле Де Росси присоединиться к нему в аргентинском клубе. Ранее стало известно, что 35-летний итальянский полузащитник покинет «Рому» в летнее трансферное окно.
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Капитан «Ромы» получил неожиданное предложение для будущей карьеры

Газета.Ru03:39

Де Росси может продолжить карьеру в Аргентине

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Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»

Матч ТВвчера в 16:57

Де Росси получил предложение из Аргентины. Бурдиссо хочет видеть его в «Боке Хуниорс»

Sport24.ru01:39

Бурдиссо: «Де Росси может перейти к нам, в „Бока Хуниорс“»

Soccer.ruвчера в 22:17

Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»

Sportbox.RUвчера в 16:57

Де Росси может продолжить карьеру в Аргентине

Спорт-Экспресс01:50
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Даниэле Де Росси
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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