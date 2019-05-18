Футбол
Бурдиссо позвал Де Росси в «Бока Хуниорс»Матч ТВ вчера в 16:57
Спортивный директор «Бока Хуниорс» Николас Бурдиссо пригласил своего бывшего одноклубника Даниэле Де Росси присоединиться к нему в аргентинском клубе. Ранее стало известно, что 35-летний итальянский полузащитник покинет «Рому» в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Политика
Курц не намерен работать с вице-канцлером после скандального видео
Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с видеозаписью с участием последнего, сообщает агентство APA.
Обновлено в 04:15
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
«Русал» вложит $200 млн в завод в США
Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США).
Обновлено 16 мая в 11:10
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка
Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество
В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина
Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путину рассказали, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам.
Обновлено в 04:28
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы.
Обновлено в 05:37
Музыка
Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса «Евровидение»
Обновлено в 02:43
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Игры
THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»
Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Кинотеатр в Швейцарии заменил кресла в кинозале на двуспальные кровати
Французская сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, в котором зрителям предлагается провести сеанс на двуспальных кроватях вместо традиционных кресел.
Обновлено в 00:20
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Недавно Полине пришлось остаться без них на неделю, как она сообщила - впервые за десять лет.
Обновлено в 04:05
Общество
Мощный торнадо повалил тысячи деревьев под Житомиром
На опубликованных видео и снимках видны последствия мощного торнадо, который повалил тысячи деревьев.
Обновлено в 04:49
Политика
Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока
Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:44
Общество
Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения
Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04